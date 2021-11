Uganda Zwei schwere Explosionen in Kampala

In dem Land mit rund 45,7 Millionen Einwohnern hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Explosionen mit Todesopfern gegeben. Nach Angaben der Regierung sollen die Täter Rebellen der Islamist Allied Democratic Forces (ADF) gewesen sein. Die ADF soll aus dem Nordosten der benachbarten Demokratischen Republik Kongo Orte in Uganda angegriffen haben. Im März stufte die US-Regierung die ADF als Ableger der Miliz Islamischer Staat (IS) als globale Terrororganisationen ein.