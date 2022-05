UEFA EM-Finale 2024 in Berlin - Eröffnungsspiel in München

Vorfreude auf den "Qualifying Draw" am 9. Oktober

Die Endrundenauslosung steigt im Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg, das internationale Medienzentrum wird seinen Platz in Leipzig haben. Die Qualifikation wird im kommenden Oktober in Frankfurt ausgelost.

"Mit der Veröffentlichung des Spielplans wird das Turnier greifbarer. Gemeinsam mit dem Reglement, das vom UEFA-Exekutivkomitee verabschiedet wurde, stehen zwei Säulen der Turnierorganisation", sagte UEFA-Direktor Martin Kallen. "Damit haben wir gemeinsam eine gute Grundlage geschaffen und können voller Vorfreude auf den 9. Oktober schauen, wenn in der Festhalle in Frankfurt am Main der Qualifying Draw stattfindet und die Teams erfahren, mit wem sie sich auf dem Weg nach Deutschland messen."

Der DFB hatte den Turnier-Zuschlag im September 2018 erhalten, Kontrahent bei der Entscheidung in Nyon war die Türkei. Bei der vergangenen, paneuropäischen Endrunde im Sommer 2021 hatte München drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale ausgerichtet. Die bayerische Landeshauptstadt ist zudem Gastgeber des Finales der Champions League 2025.