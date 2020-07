UEFA Die Europapokal-Auslosung: Wer spielt wann und wo?

Bislang stehen überhaupt erst vier Viertelfinal-Teilnehmer in der Champions League fest: RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Atlético Madrid und Paris Saint-Germain. Bei vier von acht Champions-League- und allen acht Europa-League-Paarungen müssen erst einmal die Achtelfinal-Duelle abgeschlossen werden, die im März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurden.

In der Champions League finden am 7. und 8. August noch folgende Achtelfinal-Rückspiele statt: Bayern München - FC Chelsea (Hinspiel 3:0), FC Barcelona - SSC Neapel (1:1), Manchester City - Real Madrid (2:1), Juventus Turin - Olympique Lyon (0:1).

In der Europa League spielen am 5. und 6. August gegeneinander: Schachtjor Donezk - VfL Wolfsburg (2:1), FC Basel - Eintracht Frankfurt (3:0), Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (3:1), Manchester United - Linzer ASK (5:0), FC Kopenhagen - Basaksehir Istanbul (0:1), Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Piräus (1:1), Inter Mailand - FC Getafe, FC Sevilla - AS Rom (beide Hinspiele annulliert).

Erst am Vortag entschied die UEFA, dass alle Achtelfinal-Rückspiele auch im Stadion der Heimmannschaft ausgetragen werden. Trotz erheblicher Bedenken wegen der Corona-Pandemie muss deshalb zum Beispiel der VfL Wolfsburg in die Ukraine oder Real Madrid nach England reisen. Einzige Ausnahme: Die Partien zwischen Inter Mailand und dem FC Getafe sowie dem FC Sevilla und AS Rom werden nach der Annullierung der Hinspiele bereits am Ort der Europa-League-Endrunde ausgetragen: in Nordrhein-Westfalen.

DIE ENDRUNDEN:

Ab dem Viertelfinale werden Champions und Europa League in dieser Corona-Saison in Turnierform zu Ende gespielt. Die Champions League in Lissabon, die Europa League an den vier westdeutschen Standorten Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Gespielt wird in K.o.-Form und nur noch mit einer Partie - also ohne Hin- und Rückspiel.

Champions League:

12./13./14./15. August: Viertelfinale 18./19. August: Halbfinale 23. August: Endspiel

Europa League:

10./11. August: Viertelfinale 16./17. August: Halbfinale 21. August: Endspiel in Köln

