Übungen der Polizei am FSG Funk soll bei Amok-Einsatz funktionieren

Probleme in Gebäuden:

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass mit dem Digitalfunk nicht immer alles reibungslos läuft. „Es ist tatsächlich so, dass die Polizei mit dem Digitalfunk manchmal bei großen Gebäudekomplexen wie Schulen, Einkaufszentren et cetera Probleme mit der Funkverbindung nach außen bekommen kann“, erklärt Stefan Hermann, Pressesprecher beim Präsidium in Ludwigsburg. Es ist aber auch nicht so, dass die Beamten in der Situation komplett aufgeschmissen wären. „Man behilft sich in diesem Fall mit einem Wechsel des Funkmodus, sodass die Kollegen im Gebäude direkt miteinander kommunizieren können beziehungsweise über ein Fahrzeug, was als Verstärker fungiert“, stellte Hermann fest.