Überwachungskameras und Funklöcher Der Stuttgart-“Tatort“ im Faktencheck

An anderer Stelle nutzen die Kommissare eine App, die es ihnen ermöglicht, den aktuellen Standort einer Bahn in Stuttgart auszumachen. Auch ohne Mordfälle zu ermitteln eine praktische Sache für alle, die gelegentlich etwas ratlos am Gleis warten, während die Anzeigetafeln verrückt spielen. Aber existiert so eine App in der echten Welt?

Das hat sie – sie wurde aber offenbar nicht so gut angenommen. „Die S-Bahn Stuttgart hat eine Zeit lang ein sogenanntes S-Bahn-Navi als App angeboten“, sagt der Sprecher der Bahn. Dort konnte die Position einer S-Bahn im Netz erkannt und verfolgt werden. Durch die zwischenzeitlichen Echtzeitdaten in den elektronischen Fahrplanmedien sei der Service aber nicht mehr ausreichend nachgefragt gewesen. „In der Weiterentwicklung bestehender Apps gibt es aber Überlegungen für neue Umsetzungen“, so der Sprecher. Der im Film gezeigte Screenshot einer App sei kein Angebot der DB gewesen.

Im Netz gefeierter Soundtrack

Abseits dieser kleinen Ungereimtheiten bot „Du allein“ auch einige Anspielungen, die der eine oder andere Second-Screen-Fernsehgucker vielleicht in einem unachtsamen Moment verpasst hat. Wen die eine oder andere Melodie an Titel aus Quentin Tarantinos Meisterwerk „Kill Bill“ erinnert hat, dann ist das vielleicht kein Zufall; so empfanden auch einige Twitter-Nutzer, die den Soundtrack lobend hervorhoben. Das eingängige Stück zu Anfang des „Tatort“ heißt „Sunrise“ und ist von Isobel Campbell und Mark Lanegan.

Und wer ist eigentlich die betrogene Ehefrau des Mannes, der aufgrund unterlassener Hilfeleistung im Automatenbereich einer Bankfiliale verstirbt? Wem die blonde Frau bekannt vorkam, vielleicht von hier: Die Darstellerin heißt Maja Beckmann und spielte die Figur Sabine in der TV-Serie „Stromberg“ an der Seite von Christoph Maria Herbst.

Online-Traueranzeige gibt es wirklich

Mit etwas Befremden könnte so mancher Zuschauer auch die Online-Traueranzeige des toten Schreinermeisters aufgefasst haben, inklusive digitaler Kerzen. Diese Traueranzeigen gibt es wirklich. Viele Verlage, auch unserer, nutzen sie, um Anteilnahme zu ermöglichen. Auch dann, wenn andere Wege durch räumliche Gegebenheiten oder die Corona-Pandemie verwehrt sind.

Und abschließend noch ein besonders scharfsinniger Tweet, dessen Verfasser wir eine bemerkenswerte Assoziationsgabe attestieren, wobei wir den Ausblick mit „Schwäbische“ präzisiert hätten. Treffender beschreiben kann man die „Tatort“-Szene beziehungsweise die auch als Fressgasse bekannte Schulstraße wohl kaum:

Wer den „Tatort“ aus Stuttgart selbst noch mal auf Details hin abklopfen will, kann das hier in der ARD-Mediathek tun.