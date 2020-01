Überteuerte Preise für Konzertkarten Ein unanständig lautes Geschäft

Der Idealfall: Man ver­anstaltet „seine“ Künstler in der eigenen Halle, verkauft die Tickets selbst und schließt Sponsoring-Partnerschaften ab – alles aus einer Hand. Wer in diesen Kategorien mitspielen will, kommt um eine Kooperation mit AEG oder Live Nation und deren Partnern nicht herum.

Der Krösus in Deutschland, weltweit an dritter Stelle, ist CTS Eventim. Zum Unternehmen gehören neben dem Ticketsystem auch (Mehrheits-)Beteiligungen an Agenturen wie Marek Lieberberg, FKP Scorpio, Semmel Concerts und Veranstaltungsorte wie die Waldbühne in Berlin oder die Lanxess-Arena in Köln.

Provisionsgeschäft, das sich rechnet

Wie lukrativ allein das Ticketgeschäft ist, lässt sich an einem Beispiel der Hardrockband AC/DC aus dem Jahr 2014 festmachen: Der Preis pro Konzertkarte lag bei 80 Euro, hinzu kamen Vorverkaufsgebühr, Versand und Zahlungsgebühr – mit absurd hohen Zusatzkosten. Letztlich kostete die Karte bis zu 130,17 Euro – 62,71 Prozent Aufschlag, der der Firma zugutekommt, die nur den Kartenverkauf abwickelt: CTS Eventim. Insgesamt wurden 325 000 Tickets für AC/DC verkauft.

Rund 60 Prozent des Ticketverkaufs in Deutschland laufen über die Systeme von CTS Eventim, der Konkurrent Ticketmaster hält grob 30 Prozent – eine friedliche Koexistenz, die 90 Prozent des Marktes abdeckt. Selbst den Schwarzmarkt überlässt man nicht mehr sich selbst, sondern bietet eigene Plattformen für den sogenannten Zweitmarkt an. Wenn auf dem Konzertmarkt Geld in die Luft geworfen wird, fällt selten etwas auf den Boden. Da sind genügend Hände offen. Auch Private-Equity-Unternehmen, Hedgefonds und Finanzriesen wie Black Rock sind ins Geschäft eingestiegen.

Die Kasse klingelt, die Kultur leidet

Und die Fans sind bereit, solch hohe Preise für Karten zu bezahlen. Berthold Seliger sieht da keinen Abbruch der Bereitschaft: „Das Konzert ist ein einmaliges Erlebnis. Das ist nicht zu ersetzen, weder durch eine Liveaufnahme noch durch einen Konzert-Stream.“

Seliger beklagt viel mehr, dass die Markt-Monopole auf Kosten der Kunst gehen. Einst nahmen kleine Konzertveranstalter in Kauf, dass die Künstler erst mühsam aufgebaut werden mussten, ehe sich ihre Arbeit zum Geldverdienen eignete. Es sind die Geschichten von damals, Nirvana vor 150 Zuschauern im verschwitzten Club.

Doch an der Schwelle zum kommerziellen Erfolg werden die Künstler mittlerweile von den großen Konzernen abgeschöpft. „Der Künstleraufbau lohnt sich für kleine Veranstalter eigentlich gar nicht mehr. Warum sollten sie sich das antun?“, fragt Seliger – wohl wissend, dass künftige Stars in den Clubs, nicht im Olympiastadion reifen.

Radikale Ansätze

Seliger plädiert, durchaus radikal, für eine Zerschlagung der Monopol-Strukturen, die Entkoppelung von Ticketing und Konzert, dass alle Bereiche des Konzertwesens wieder realistisch kalkuliert werden müssen. „CTS Eventim verdient mit seinem risikolosen Provisionsgeschäft selbst an den Ticketverkäufen der unabhängigen Veranstalter – in aller Regel mehr als die selbst. Mit den Einnahmen kauft sich CTS Eventim ein immer größeres Imperium zusammen.“ Seliger regt auch politische Lösungen an wie etwa Solidaritätsabgaben der Großverdiener zugunsten der kulturellen Infrastruktur oder als Defizitfinanzierung für Clubs, Kulturzentren und unabhängige (örtliche) Veranstalter.

Künstler haben die Macht

Doch über allem steht, das ist auch Seliger klar: „Eigentlich haben die Künstler die Macht. Nur die großen Popstars können tatsächlich etwas daran ändern. Das Problem ist natürlich, dass die vom jetzigen System selbst massiv profitieren.“

Doch was wäre, wenn die Rolling Stones oder Beyoncé sagen würden, dass sie das künftig anders machen wollen? Billigere Ticketpreise, 70 statt 130 Euro, faire Zusatzgebühren? „Dann würde sich etwas ändern,“ sagt Seliger. Und es würde noch immer ordentlich verdient werden.