Übersicht für Marbach/Bottwartal Vereinzelte weitere Corona-Fälle

Marbach/Bottwartal - Das Landratsamt hat am Sonntagmorgen die neuen Gesamtzahlen von bisherigen Corona-Fällen in Marbach und im Bottwartal veröffentlicht (Stand: Samstag, 16 Uhr). Die Zahlen in den Klammern geben zum Vergleich die Veränderung zum Vortag (Freitagnachmittag) an.