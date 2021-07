Überschwemmungen Unwetter in Belgien: Autos weggespült und Häuser evakuiert

In der Stadt Namur in der gleichnamigen Provinz seien am Samstag wegen des Wetters Häuser evakuiert und rund 30 Menschen in Sicherheit gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Die Stadt liegt rund 100 Kilometer westlich von Aachen. Ähnlich wie in Deutschland war es auch in Belgien vor rund eineinhalb Woche zu heftigem Unwetter mit Toten gekommen. Angaben vom Freitag zufolge starben 36 Menschen und es werden immer noch Menschen vermisst.