Überraschung in der Fußball-Regionalliga VfR Aalen besiegt VfB II und wirft danach den Trainer raus

Weil wird operiert

Den Sieg gegen den VfB II hatte Mittelfeldspieler Kevin Hoffmann (57.) mit einem Traumtor aus 25 Meter in den Winkel sichergestellt. „Das war eine völlig unnötige Niederlage“, ärgerte sich VfB-Trainer Frank Fahrenhorst. „Wir sind die intensiven Wege nicht gegangen, um ein Tor zu erzwingen. Leider haben bei uns nicht alle in den 90 Minuten alles gegeben.“ Weiter geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen Mainz 05 II. Mittelfeldspieler Richard Weil wird weiter fehlen. Er wird nach seinem Nasenbeinbruch an diesem Montag operiert und fällt zwei bis drei Wochen aus.