Überraschung im Beilsteiner Gemeinderat Wahlkampf hinterlässt Spuren

Brigitte Kobiela selbst will auch am Tag nach der Verkündung nichts sagen, lässt am Telefon von ihrem Mann ausrichten, sie werde sich nicht äußern. Erklärt hat sie sich auch der Verwaltung gegenüber nicht, wie Hauptamtsleiterin Irina Baumbusch berichtet: „Muss sie aber auch nicht tun.“ Zurückzuführen sei der Wechsel sicherlich darauf, dass es Misstöne gab. „Die komplette letzte Zeit war schwierig. Der Wahlkampf war am Ende nicht mehr fair und hat zu einer Spaltung des Gemeinderats geführt. Jetzt heißt es: Die Arschbacken zusammenzukneifen und wieder zueinander zu finden“, so Baumbusch. Auf einen gemeinsamen Weg hoffen auch Thomas Bausch und Oliver Kämpf, der bilanziert: „Es gibt viel Unmut in Beilstein. Ich dachte, wir können nach vorne schauen, die Reaktion befriedigt das Ganze aber nicht. Kalt den Stecker zu ziehen, steht ihr nicht gut zu Gesicht.“



Die Folgen des Wechsels?

Die Gemeinderatswahlist eine Persönlichkeitswahl. Die Mitglieder können sich in Fraktionen zusammenschließen, müssen das aber nicht. Die Räte unterliegen zudem keinem Fraktionszwang, sondern können nach freiem Willen entscheiden. Sie können also jederzeit aus einer Fraktion austreten und parteilos beziehungsweise unabhängig weitermachen oder wie im Falle von Brigitte Kobiela auch während der Amtszeit die Fraktion wechseln. In Beilstein hatte die Bürgerliste bislang vier Sitze und künftig einen Sitz weniger. Die Initiative verfügt damit ab sofort über drei Sitze. „Das kann zu Verschiebungen in verschiedenen Ausschüssen führen“, erklärt Irina Baumbusch, die Leiterin des Beilsteiner Hauptamts. Denn: Nach der Wahl 2019 hatten die Fraktionen eine Einigung darüber erzielt, welche Fraktion wie viele Sitze in einem der Ausschüsse erhält. „Nun müssen wir in Gespräche mit den Fraktionssprechern gehen und besprechen, was deren Ansinnen ist. Ist eine Neubesetzung gewünscht, dann müssen wir das auch tun“, erklärt die Beilsteiner Hauptamtsleiterin.

