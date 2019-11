Überraschender Wechsel Mahle hat neue Arbeitsdirektorin

Der Jurist Glowatzki hat seine Karriere bei ZF begonnen. 2005 wurde er in die Mahle-Geschäftsführung berufen. Sein Vertrag wäre im Mai 2020 abgelaufen. Mit knappen Worten dankte Aufsichtsratschef Heinz Junker dem Scheidenden für „sein langjähriges und erfolgreiches Engagement“. Felder wurde in Jakarta/Indonesien geboren. Sie hat in Kiel Jura studiert. Nach Stationen etwa bei Thyssen-Krupp war sie zuletzt Arbeitsdirektorin bei Opel. „Anke Felder bringt alle Voraussetzungen mit, die anstehenden Veränderungsprozesse in unserer Industrie gemeinsam mit dem übrigen Geschäftsführungsgremium in einer zentralen Rolle aktiv zu gestalten“, so Junker.