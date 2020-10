Überraschender Sieg Hazel Brugger gewinnt Comedypreis als Beste Komikerin

Brugger zeigte sich sichtlich überrascht. Als ihr die Trophäe - ein kleines, lachendes Ei - präsentiert wurde, sagte sie: "Mein Baby ist fast so groß wie dieser Preis jetzt. Es bedeutet mir auch beinahe so viel." Brugger hatte erst am Tag zuvor öffentlich gemacht, dass sie schwanger ist. Die Schweizerin ist unter anderem mit ihren Auftritten in der "heute-show" des ZDF bekannt geworden.