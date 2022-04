Überraschender Chefwechsel Warum der Mahle-Finanzchef wieder ran muss

Beim Autozulieferer Mahle kehrt an der Konzernspitze keine Ruhe ein. Am Freitag verkündete das Unternehmen überraschend die Trennung von Mahle-Chef Matthias Arleth (54), der diesen Posten erst im Januar übernommen hatte. Man habe sich „einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit zum 30. April 2022 verständigt“, teilte das Traditionsunternehmen Mahle mit. Grund seien unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung des Konzerns. Konkreter äußerte sich eine Sprecherin nicht. Arleth geht in einer gerade für Zulieferer herausfordernden Zeit: Denn Transformation und Digitalisierung haben zuletzt Fahrt aufgenommen.