Überragender Bayern-Torwart Tuchels Tête-à-tête mit Neuer: "Höchstes Niveau - leider"

Tuchel rang sich sogar noch einen kleinen Scherz ab, der 46-Jährige sprach von "ein bisschen Wettbewerbsverzerrung". Neuer war in einem großen Finale mal wieder ein grandioser Rückhalt. So wie beim Münchner Königsklassen-Triumph 2013 in Wembley gegen Borussia Dortmund oder im WM-Endspiel 2014 in Brasilien gegen Argentinien.