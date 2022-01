Übermorgen – die Nachhaltigkeitskolumne Weihnachtsbaum kaufen – geht das mit gutem Gewissen?

Damit Tannen perfekt aussehen, braucht es Chemie

Und damit die Bäume in unseren Wohnzimmern so perfekt aussehen, müssen sie in ihrer Wachstumsphase geschützt werden vor Nagetieren, Insekten und vor anderen Pflanzen. Deshalb wird auf diesen Plantagen jede Menge Mineraldünger verteilt. Dadurch bleiben die Tannen gleichmäßig dicht, behalten ihre dunkelgrüne Farbe und werden nicht von Unkraut, Pilzen, Insekten oder Nagetieren „verunstaltet“. Diese Herbizide, Insektizide, Rodentizide und Fungizide sickern in unsere Böden, töten Wasserlebewesen und Bienen, zerstören die Artenvielfalt und landen schlussendlich auch in unseren Wohnungen.