Übermorgen – die Nachhaltigkeits-Kolumne Werden wir immer radikaler?

Ich habe also längst nicht immer so auf Nachhaltigkeit und unsere Umwelt geachtet wie heute. Zugleich merke ich, dass ich immer radikaler werde. Manchmal frage ich mich, ob dies schon zu radikal ist. Es war zum Beispiel ganz selbstverständlich, dass der Hefezopf zu Ostern vegan wird. Ich erlaube es mir nicht, innerhalb Stuttgarts mit dem Auto zu fahren. Und wenn ich eine neue Jeans brauche, kann daraus ein langer Prozess werden, weil ich nicht mehr in irgendeinen Laden gehen kann und mir eine Hose kaufe, die mir gefällt, sondern sie fair produziert oder – noch besser – secondhand sein soll.