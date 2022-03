Übermorgen: die Nachhaltigkeits-Kolumne Was passiert mit unserem Wasser?

Auch der Weltwasserbericht der Vereinten Nationen (UN) – der vor dem Weltwassertag am vergangenen Dienstag veröffentlicht wurde – attestiert, dass das Grundwasser schlecht verwaltet werde. In manchen Erdteilen sei das Wasser stark übernutzt und verschmutzt, etwa in Asien. Anderswo werde das Trinkwasser sogar zu wenig genutzt, etwa in den Regionen südlich der Sahara. In Summe leben zwei von fünf Menschen in Regionen, in denen das Wasser knapp ist. In Europa wird das Grundwasser zwar selten übernutzt, dafür treten laut dem Bericht in 38 Prozent der Grundwasserreservoirs Verschmutzungen durch die Landwirtschaft auf.