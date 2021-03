Übermorgen – die Nachhaltigkeits-Kolumne Keine Panik vor der Klima-Angst

Manchmal denke ich: Das bringt doch eh alles nichts. Aber dann fange ich, also der heutige Übermorgen-Florian, doch an zu überlegen: Muss wirklich so viel Verpackung im gelben Sack landen? War für den letzten Wanderausflug auf die Alb wirklich das Auto notwendig? Reicht in der Wohnung nicht auch ein Grad weniger Innentemperatur? Schritt für Schritt habe ich mein Verhalten geändert. Viele sind mir immer noch weiter voraus, vielleicht du auch. Aber ich habe gehandelt.