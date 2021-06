Übermorgen: die Nachhaltigkeits-Kolumne Kann Bauen mit Holz die Klimaziele retten?

Schellnhuber hat die Bundesregierung zum Klimaschutz beraten, sitzt in zahlreichen Umweltgremien, ist Mitglied des Club of Rome (der 1972 für den Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ bekannt wurde) und hat sogar den britischen Thronfolger Prinz Charles zu einem Klima-Workshop empfangen. Der ehemalige Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung ist also kein Anfänger in Umweltfragen. Und er wurde selbst in einem Holzhaus geboren. Aber es dauerte Jahrzehnte, bis ihm klar wurde, dass genau das die Lösung sein soll: Holz als Baustoff. Denn es hat zwei Vorteile, wie er schildert: