Übermorgen: die Nachhaltigkeits-Kolumne Die Waffen der Klimawandelleugner

Das funktioniert etwa auch so: Wer die Menschen glauben lässt, dass gegen den Klimawandel ohnehin nichts zu machen ist, beginnt mitunter auch tatsächlich nichts mehr zu machen. Zumindest in breiten Teilen der Bevölkerung. „Doomism“ nennt das Mann. Bei Aktivist:innen mag das vielleicht anders sein – aber gerade sie tragen oft das Narrativ der unaufhaltsamen Katastrophe weiter und spielen damit, so Michael E. Mann, den „Forces of Inaction“ in die Hände.

Warum Streit den Klimawandel-Leugner:innen hilft

Eine weitere Taktik ist Teilung. Der Flugverkehr ist für etwa drei Prozent des weltweiten CO2-Äquivalente verantwortlich, der Fleischproduktion und – verarbeitung für 14 Prozent, der Energiesektor für mehr als 80 Prozent. Wenn sich Menschen wegen eines Steaks oder eines Fluges gegenseitig anschuldigen, wird die Gesellschaft der Kraft beraubt, die großen Entscheider:innen und Verschmutzer:innen in die Verantwortung zu ziehen.

Kein Steak zu essen oder auf Flüge zu verzichten, sind zwar wichtige individuelle Entscheidungen, aber darüber Konflikte auszutragen, sei nicht sinnvoll, sagt Mann. „Wenn sich der Klimadiskurs in ein Gezeter über Ernährungs- und Reiseentscheidungen verwandelt und sich um persönliche Reinheit, Bloßstellen von Menschen aufgrund ihres Verhaltens und um Tugendhaftigkeit dreht, werden wir nicht in der Lage sein, mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen. Dann werden wir verlieren und es werden sich die Interessen der fossilen Brennstoffwirtschaft durchsetzen“, schreibt Mann.

Die Last darf nicht nur auf den Einzelnen liegen

Was lernen wir daraus? Wir alle werden unser Verhalten umstellen müssen, um klimaneutral zu werden. Jede:r Einzelne, die einen Beitrag leistet, ist ein Gewinn. Andere zu einem nachhaltigen Verhalten anzuspornen, ist auch nie verkehrt – sofern du merkst, dass dein Gegenüber offen dafür ist. Jemanden für Konsumentscheidungen anzuprangern, bringt wenig, weil niemand von verhärteten Fronten profitiert.

Konsumentscheidungen sind natürlich ein relevantes Druckmittel, um die Wirtschaft darauf aufmerksam zu machen, dass man etwa ressourcenintensive Produktionsweisen nicht mitträgt. Sich als Konsument:in in allen Bereichen auf nachhaltig umzustellen, kann aber viele überfordern. Das können Expert:innen in politischen Fachgruppen besser – und die Politik ist es letztlich, die Unternehmen durch Gesetze auf nachhaltige Wege bringen muss, ohne die Wähler:innen durch „es ist ohnehin zu spät“- oder „es wird alles gut“-Rhetorik einzulullen. Was für ein Glück, das wir genau darüber in wenigen Wochen bei der Bundestagswahl entscheiden können.