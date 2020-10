Überholmanöver in Großbottwar hat Folgen Überholmanöver endet mit Unfall

Großbottwar - Ein Schaden von rund 10 000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Sonntag gegen 17.50 Uhr auf der Kreisstraße 1676 zwischen Großbottwar und Winzerhausen ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überholte ein 21-Jähriger, der mit seinem Opel in Richtung Winzerhausen unterwegs war, ein vorausfahrendes Fahrzeug. Kurz vor einer scharfen Kurve bemerkte der junge Mann dann einen weißen Pkw, der ihm entgegenkam. Nachdem der 21-Jährige deshalb auf seiner Spur eingeschert war, wurde er vermutlich in einer Kurve doch wieder nach links auf die Gegenfahrbahn getragen, weil er zu viel Tempo auf dem Tacho hatte. Kurz vor dem entgegenkommenden Pkw gelang es dem 21-Jährigen zwar noch gegenzusteuern, um somit einen Zusammenstoß zu verhindern, allerdings fuhr er im weiteren Verlauf einen Abhang hinunter und schleuderte seitlich gegen einen Baum. Der Wagen musste abgeschleppt werden, der junge Mann kam laut Polizei mit dem Schrecken davon.