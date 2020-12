Überhöhte Geschwindigkeit Auto rutscht auf Laster auf

Der 31-jährige Fahrer eines VW Golf war dabei nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen auf der L1115 von Großaspach kommend in Richtung Backnang unterwegs. An besagter Einmündung zur L1124 bog er nach rechts in Richtung Kirchberg und Rielingshausen ab und rutschte hierbei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auf.