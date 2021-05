Übergriff in Marbach 53-Jährige von Unbekanntem sexuell belästigt

Die Frau war gegen 15.25 Uhr zu Fuß von der Schillerhöhe in den Erfurter Weg unterwegs. Hierbei verfolgte sie ein noch unbekannter Täter. Als die Frau die Haustür aufschloss, drängte der Täter ihr in den Hausflur des Mehrfamilienhauses nach. Er drückte die Frau gegen eine Wand, fasste ihr an den Po und versuchte auch ihre Brüste zu betatschen. Die Frau wehrte sich gegen den Unbekannten, indem sie ihn trat und schlug. Anschließend konnte sie sich in die Wohnung einer Nachbarin im Erdgeschoss flüchten.