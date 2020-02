Stabhochspringen Wieder Weltrekord: Duplantis zockt sich über 6,18 Meter

Mit der "Salami-Taktik" des legendären Sergej Bubka und seinem Jahrhundert-Talent dürfte es für Duplantis in den kommenden Jahren noch weit höher hinausgehen. "Ich möchte mir keine Grenzen setzen", sagte der WM-Zweite, warnte aber auch: "Es ist unfair zu denken, dass ich jetzt bei jedem Wettkampf den Weltrekord breche." Abwarten. Zwei Möglichkeiten hat er in dieser Hallensaison noch, in Frankreich: am 19. Februar in Lievin und am 23. Februar in Clermont Ferrand. Dort will dann auch Papa Greg in der Halle sein. Armands Brüder Andreas und Antoine und seine drei Jahre jüngere Schwester Johanna haben sich ebenfalls dem Stabhochsprung verschrieben.