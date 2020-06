Umweltverbände schlagen Alarm Fischkonsum erreicht Rekordmarke

In den vergangenen Jahren trug besonders der steigende Anteil der Fischzucht in sogenannter Aquakultur - im Meer und in Teichen - zum Wachstum bei. Er lag zuletzt bei um die 50 Prozent. "Das Wachstum bei der Aquakultur wird sich fortsetzen, wenn auch etwas verlangsamt", sagen die Experten voraus. "Zuchtfisch wird im nächsten Jahrzehnt einen steigenden Anteil am Konsum und am Handel haben."