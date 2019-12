Überfall in Pflugfelden Jugendliche rauben 42-Jährigen aus

Ein 42-Jähriger ist am Samstagabend in der Dorfstraße in Pflugfelden ausgeraubt worden. Der Mann war dort gegen 20.10 Uhr zu Fuß unterwegs, als drei Jugendliche ihm in einem unbeleuchteten Teil der Straße auflauerten. Sie sprangen hinter einer Hecke hervor und bedrohten den Spaziergänger mit Messern. Als dieser in die entgegengesetzte Richtung zu flüchten versuchte, stieß der 42-Jährige mit einem weiteren Tatverdächtigen zusammen und stürzte auf den Asphalt.



Opfer wird ins Gesicht geschlagen

Nun forderten die insgesamt vier Räuber den Geldbeutel und das Handy des Mannes. Der 42-Jährige fügte sich dem und händigte sein Portemonnaie aus, in dem sich mehrere hundert Euro Bargeld und persönliche Dokumente befanden. Bevor die vier Unbekannten sich mit ihrer Beute aus dem Staub machten, schlug einer dem Mann noch ins Gesicht. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die alarmierte Polizei führte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber Fahndungsmaßnahmen durch.



15-Jähriger stellt sich selbst

Gegen 23.45 Uhr stellte sich schließlich ein 15-Jähriger, der in Begleitung eines Erziehungsberechtigen war, beim Polizeirevier Ludwigsburg. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen rückte ein weiterer 14-Jähriger in den Fokus der Polizeibeamten. Er war während der Fahndungsmaßnahmen kontrolliert worden. Die beiden Kinderzimmer in den jeweiligen Elternhäusern wurden schließlich durchsucht. Im Zimmer des 15-Jährigen fanden die Beamten Bargeld auf. Die Durchsuchung des Zimmers des ein Jahr jüngeren Tatverdächtigen förderte ein persönliches Dokument des Opfers zu Tage.



Ermittlungen dauern weiter an

Das Bargeld und das Dokument wurden beschlagnahmt. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die die Tat oder sonst etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter 0 71 41 / 1 89 in Verbindung zu setzen.