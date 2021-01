Überfall in Marbach Jugendliche wollen Zehnjährigen ausrauben

Marbach - Drei Jugendliche haben am Samstagnachmittag in Marbach versucht, einen Zehnjährigen auszurauben. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr am König-Wilhelm-Platz. Die etwa 15- bis 16-Jährigen zogen den Jungen in einen Hinterhof, schlugen ihn mehrfach mit Fäusten und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Zehnjährige wurde leicht verletzt.