Überfall auf Bäckerei-Lieferwagen in Kirchberg Polizei ermittelt nach zwei Jahren einen Tatverdächtigen

Akribisch Spuren gesichert

Zielführend waren dabei insbesondere die akribisch durchgeführte Spurensicherung an den beiden Tatorten, heißt es in der Pressemitteilung. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte in diesem April einen Haftbefehl gegen den 35-jährigen Deutschen. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Überfällen in Kirchberg und im Emsland sind noch nicht abgeschlossen.