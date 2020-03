Überblick über aktuelle Öffnungszeiten und Serviceleistungen in der Region Aktiv zusammenhalten!

Metzgerei Häfele

Metzgerei Morlock

Marbach: Geöffnet

(Imbissstand am Samstag bleibt geschlossen)



Metzgerei Sommer

Kleinbottwar: Geöffnet

(Lieferservice im Bottwartal und der näheren Umgebung, Mindestumsatz 20 Euro, Anfahrtspauschale 5 Euro, Tel. 07148 / 1222 - Email: info@metzgersommer.de, Lieferung Mo - Fr zw. 14 Uhr u. 18.30 Uhr, Sa 10 Uhr bis 12 Uhr)



Metzgerei Sumser

Steinheim: Geöffnet

(Lieferservice nach Steinheim, Kleinbottwar u. Rielingshausen, Mindestumsatz 15 Euro, keine Anfahrtspauschale,Tel. 07144 / 29893 - Email: info@metzgerei-sumser.com)



Fleischerei Tafelmaier

Steinheim: Geöffnet

(Lieferservice in Steinheim, Kleinbottwar, Höpfigheim u. Murr, Mindestumsatz 25 Euro, Bestellungen tel. oder per Mail am Vortag bis 17.30 Uhr, Tel. 07144 23231 - Email: info@fleischerei-tafelmaier.de)



Metzgerei Bären

Marbach: Geöffnet (Montag- und Dienstagnachmittag geschlossen)



Metzgerei Brosi

Gronau: Geöffnet

(Lieferservice in Gronau und Oberstenfeld, weitere Orte auf Anfrage; Kein Mindestumsatz)

Telefon: 07062/937020



Metzgerei zum Ochsen

Oberstenfeld: Geöffnet

Lieferservice ab 20 Euro plus 5 EuroLieferpauschale; Ab 50 Euro ohne Liefergebühr von Beilstein bis Großbottwar

Die Bestellung sollte nachmittags telefonisch unter 07062/931360 eingehen

Lieferung am nächsten Tag zwischen 15 und 18 Uhr



