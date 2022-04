Überblick Das bringt die Fußball-Woche: DFB-Pokal, Titelkampf, Derby

Mailand-Derby

Der AC und Inter Mailand sind die beiden dominierenden Teams in Italien und als Tabellenführer und -zweiter der Serie A die ersten Titelanwärter. Vor der Entscheidung um die Meisterschaft geht es im direkten Duell aber zunächst darum, wer ins Finale des Pokals einzieht. Das Halbfinal-Hinspiel endete 0:0, im entscheidenden Duell am Dienstag (21.00 Uhr) ist also alles offen. Inter war zuletzt besser in Form, formell sind die Schwarz-Blauen zudem Gastgeber in dem vollen Meazza-Stadion. Der zweite Pokalfinalist steht am Mittwoch fest, wenn Juventus Turin den AC Florenz empfängt (Hinspiel 1:0).