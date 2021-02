Überblick Das bringt der Wintersport am Samstag

WM in Cortina d'Ampezzo, Italien

10.00 Uhr: Slalom, Damen, 1. Durchgang (ZDF und Eurosport2) 13.30 Uhr: Slalom, Damen, 2. Durchgang (ZDF und Eurosport)

Bei der letzten Medaillenentscheidung der Frauen will Mikaela Shiffrin zum vierten Mal im vierten Rennen auf das Podium. Die Amerikanerin ist seit 2013 in WM-Slaloms ungeschlagen; ihre Dauerrivalin und Weltcup-Gesamtführende Petra Vlhova hat in Cortina bislang enttäuscht und will sich nun doch noch Gold sichern. Der Deutsche Skiverband schickt Lena Dürr (Germering), Andrea Filsern (Wildsteig) und Emma Aicher (Mahlstetten) in den Torlauf.

SKISPRINGEN

Weltcup in Rasnov, Rumänien

09.45 Uhr: Mixed-Team von der Normalschanze (ZDF ab 10.40 Uhr)

Allerletzter Test vor der WM in Oberstdorf. Im rumänischen Rasnov steht am Samstagmorgen das Skisprung-Mixed mit je zwei Frauen und zwei Männern auf dem Programm. Weltmeister Markus Eisenbichler, der am Freitag wegen seines Anzugs disqualifiziert wurde, wird nicht am Start sein, stattdessen setzt Bundestrainer Stefan Horngacher auf Pius Paschke und Karl Geiger. Als Favoriten gelten neben Deutschland auch Norwegen und Österreich. Die mit Spannung erwarteten Titelkämpfe im Allgäu beginnen am kommenden Dienstag.

