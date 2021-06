Udo Lindenberg imitiert Der falsche Udo rockt die Bühne auf 7-Eichen

Affalterbach - Er hört sich an wie Udo. Er bewegt sich wie Udo, und er trägt auf der Bühne einen Hut wie Udo. Doch Pit Goss ist nicht Udo. Gemeinsam mit seiner Band Panik Syndikat imitiert der aus Schwetzingen stammende Sänger lediglich den deutschsprachigen Rocker Udo Lindenberg, der inzwischen zu einer Kunstfigur in der Musikszene mutiert ist. Dessen Sprach- und Bewegungsverhalten im Fokus, begeisterte Pit Goss auf der Bühne im Affalterbacher Biergarten 7-Eichen genau mit diesem Habitus auch sein Publikum. Das war – trotz des knapp zuvor ausgestrahlten EM-Spiels Deutschland gegen Portugal – erstaunlich zahlreich erschienen und erfreute sich an der markanten Kopie, die viele Eigenheiten des Stars perfekt drauf hat. So kreiselt auch bei Goss das Mikro schwungvoll am Kabel, der Künstler torkelt, ähnlich dem Original, auf der Bühne herum oder er setzt sich auf die eigenen Fersen, das Mikro gen Himmel gerichtet.