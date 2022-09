U21-Nationalmannschaft Ein Neuling und einige Rückkehrer für zwei U21-Tests

Cheftrainer Antonio di Salvo nominierte erstmals Torwart Christian Früchtl von Austria Wien für den 24-Mann-Kader, der zwei Testspiele am 23. September (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Magdeburg gegen Frankreich und am 27. September (20.45 Uhr/ProSieben Maxx) in Sheffield gegen England bestreitet. "Nach unserer Qualifikation starten wir nun ins EM-Jahr und freuen uns, direkt auf zwei absolute Topmannschaften zu treffen", sagt Di Salvo laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).