U21-Europameisterschaft U21 freut sich auf Klassiker: "Wird viel Feuer drin sein"

Auch in der U21 ist das Duell der beiden Nachbarländer ein Klassiker, in dem die deutsche Bilanz mit 7:5 Siegen positiv ausfällt. "Ich freue mich auch auf eine Emotionalität, zu sehen, wie man mit so einer Rivalität umgeht", sagte Kuntz. Auch seine Spieler erwarten ein leidenschaftliches Duell zweier starker Teams. "Da wird auf jeden Fall viel Feuer drin sein. Das sind so Spiele, da freut man sich als Fußballer drauf", sagte der Mainzer Torhüter Finn Dahmen, der sich auf mehr Arbeit als beim 3:0 gegen Ungarn einstellt.