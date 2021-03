U21-Europameisterschaft Kaltstart gegen "Unbekannte" Ungarn: U21 will Auftaktsieg

CORONA-LAGE: Die Corona-Zahlen in Ungarn sind hoch, die deutsche Elf bewegt sich daher nur zwischen Hotel, Trainingsplatz und Stadion. Doch selbst im Teamhotel muss Abstand gehalten werden - um für den Fall einer Corona-Infektion im Team gewappnet zu sein. "Als wir im Hotel in einem 300 Quadratmeter großen Speisesaal saßen, alle an Einzeltischen - da bist du echt am überlegen", berichtete Kuntz. "Aber wir nehmen die Situation so an, wie sie ist."

UND SONST? Zuschauer sind wegen der hohen Corona-Infektionszahlen in den Gastgeberländern Ungarn und Slowenien nicht zugelassen. "So ein Turnier ist einmalig", sagte Schlotterbeck. "Das ohne Zuschauer zu spielen, ist schon schade." Die nächste Chance für den deutschen Nachwuchs könnte sich bei der Finalrunde ab Ende Mai ergeben - dann könnten je nach Corona-Lage wieder Fans in den Stadien dabei sein.

