U17 des VfB Stuttgart im Halbfinal-Hinspiel VfB-Nachwuchs legt den Grundstein im Meisterrennen

Die Geschichte der ersten Spielhälfte ist schnell erzählt. Beide Mannschaften waren nervös und bedacht darauf, keine Fehler zu machen. So entwickelte sich ein an Höhepunkten armes, aber intensives Fußballspiel. Nach 40 Minuten ging es mit 0:0 in die Kabinen. Wenige Minuten zuvor hatte Alex Azevedo für den VfB die Chance auf die Führung, verzog aber alleine vor dem Tor. Mit dem Halbzeitpfiff konnte sich VfB-Keeper Dennis Seimen auszeichnen, hielt die Null für seine Farben fest.