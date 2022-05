U 19 des VfB Stuttgart Nach dem Pokalsieg steht das nächste Endspiel an

Am Freitagabend war die Stimmung schon richtig „ausgelassen“ gewesen. Am Samstag war sie dann „besonders“. So berichtete es zumindest Nico Willig, der als Trainer der U 19 des VfB Stuttgart am Freitag den DFB-Pokal der Junioren gewonnen hatte. Am Samstag wurde das Team dann im Rahmen des Endspiels der Profis im Olympiastadion geehrt. „Es war toll, Teil dessen zu sein“, sagte Willig am Sonntag kurz vor dem Rückflug nach Stuttgart.