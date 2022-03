Twitterreaktionen zum VfB Stuttgart „Dieser Verein macht mich fertig“

Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt und gingen zweimal in Führung. Zwar ließ Waldemar Anton die VfB-Fans mit seinem Ausgleichstreffer in der 44. Minute jubeln. Doch Michael Gregoritsch machte das vorläufige Unentschieden noch vor dem Pausenpfiff zunichte. In der 79. Minute netzte dann Omar Marmoush zum 2:2 ein. Der Treffer zum 3:2 folgte in der 85. Minute durch Tiago Tomas – spätestens jetzt kochte die Arena. So haben die Twitter-Nutzer das packende Abstiegsduell erlebt.