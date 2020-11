Twitter-User vor der US-Wahlnacht „Gibt es denn keine passende Folge der Simpsons zur US-Wahl?“

Stuttgart - Die Welt schaut nach Washington: Nach einem hitzigen Wahlkampf ist in den USA der Tag der Entscheidung im Rennen um die Präsidentschaft gekommen. Ungeachtet des Vorsprungs des demokratischen Herausforderers Joe Biden in vielen Umfragen gab sich US-Präsident Donald Trump zur Wahl am Dienstag siegessicher. Bei einem morgendlichen Auftritt bei seinem Lieblingssender Fox prophezeite der 74-Jährige, er werde seinen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2016 gegen Hillary Clinton noch übertreffen.