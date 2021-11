Twitter-Spott für den VfB Stuttgart Fans gehen hart mit dem Team ins Gericht

Stuttgart - Das haben sich die Fans in Stuttgart anders vorgestellt: Arminia Bielefeld hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert und den VfB Stuttgart tiefer mit in die Abstiegszone gerissen. Die stark ersatzgeschwächten Schwaben mussten sich gegen die Ostwestfalen am 11. Spieltag mit 0:1 geschlagen geben. Masaya Okugawa (19. Minute) schoss die Arminia am Samstag vor 33 550 Zuschauern bis auf zwei Punkte an den enttäuschenden VfB heran. Die Fans im Kurznachrichtendienst Twitter lassen ihrer Enttäuschung freien Lauf.