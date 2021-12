Twitter-Reaktionen zum Zapfenstreich Tränen-Abschied von Angela Merkel – nur eine ZDF-Panne nervt

In einer kurzen Rede gedenkt die Kanzlerin gleich zu Beginn jener, „die sich zeitgleich mit all ihrer Kraft der vierten Welle der Pandemie entgegenstemmen“ - Ärzte, Pfleger und Impfteams nennt sie in dem Zusammenhang. Erst am Mittag hatte sie sich zum letzten Mal in ihrer Amtszeit per Video mit den Ministerpräsidenten zusammengeschaltet, um schärfere Maßnahmen gegen Corona zu beschließen.

Ganz persönlich wird Merkel dann, als sie sagt: „Die 16 Jahre als Bundeskanzlerin waren ereignisreiche und oft sehr herausfordernde Jahre. Sie haben mich politisch und menschlich gefordert. Und zugleich haben sie mich immer auch erfüllt.“ Kurz streift sie die großen Krisen ihrer Amtszeit - die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, die Flüchtlingskrise 2015. Und sie wirbt für ihr Credo: Die internationale Zusammenarbeit bei den riesigen Herausforderungen der Zeit, Klimawandel, Flucht, Migration. Die Worte der Kanzlerin berühren viele Nutzer auf Twitter: Große Annerkennung

Auch etliche Politiker und Prominente zollten der Kanzlerin Respekt: Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf Twitter: „Angela Merkel war eine erfolgreiche Kanzlerin. Unermüdlich hat sie sich für unser Land eingesetzt und ist sich in 16 Jahren, in denen sich vieles verändert hat, treu geblieben.“ Er wünschte ihr „Alles Gute“.

„Sie geht, wie sie diesem Land gedient hat. Mit Anstand, Haltung und Zurückhaltung“, so fasst beispielsweise Fußball-Kommentator Frank Buschmann seine Gedanken in Worte. „Ich glaube, wir werden, wie so oft, erst merke(l)n, was wir an dieser Kanzlerin hatten, wenn wir registrieren, dass sie weg ist!“