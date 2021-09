Twitter-Reaktionen zum VfB Stuttgart So reagieren die Fans auf die Hitzlsperger-Entscheidung

Stuttgart - Nun ist es also raus: Thomas Hitzlsperger wird das Angebot des VfB Stuttgart nicht annehmen und den Club in absehbarer Zeit verlassen. Das gab der 39-Jährige an diesem Mittwoch bekannt. Für ihn sei es Zeit, „einen Schlussstrich zu ziehen“. Zudem sei der Verein nun so aufgestellt, dass er nicht von Einzelnen abhängig sei: „Ich habe nicht das Gefühl, dass hier alles zusammenbricht, wenn ich hier weggehe.“