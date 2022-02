Twitter-Reaktionen zum VfB Stuttgart „Komplette Leere“ – VfB-Fans nach dem späten Schock

Stuttgart - Ein Spiel in Stuttgart bei bestem Wetter, 20.059 Zuschauern – alles war bereit für ein Fußballfest in der Mercedes-Benz Arena. Doch am Schluss herrschte Frust, Trauer und Fassungslosigkeit. Der VfB muss in allerletzter Minute den Ausgleich durch den VfL Bochum hinnehmen, der vergangene Woche Ligaprimus Bayern München abschoss. Ein Eigentor von VfL-Verteidiger Armel Bella-Kotchap in der 56. Minute brachte den VfB in Führung, ein Elfmeter von Eduard Löwen für den VfL in der 94. Minute den Ausgleich. Die Fans, die sich nicht im Stadion die Kehle aus dem Hals brüllten, teilten ihre Gefühle im Netz mit. Wir haben die besten Twitter-Reaktionen zusammengefasst.