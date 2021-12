Twitter-Reaktionen zum VfB Stuttgart Fans genervt: „Das hier ist purer Abstiegskampf“

Der 32-Jährige sicherte den Berlinern am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit seinen beiden Treffern beim 2:2 (1:2) noch einen Punkt beim VfB Stuttgart. Omar Marmoush (15. Minute) und Philipp Förster (19.) hatten Korkuts Ex-Club früh in Führung gebracht, doch Jovetic (40./76.) schlug noch zurück. Auf Twitter sorgte das für großen Frust bei den VfB-Fans – sie stellen sich auf Abstiegskampf ein.