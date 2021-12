Twitter-Reaktionen zum VfB Stuttgart „Da ist der Acker in der Kreisliga ja ein Scheißdreck dagegen“

Man habe komplett die Defensivarbeit vergessen, kritisiert ein anderer:

Und so kam es, dass die Bayern reichlich Tore erzielten: Robert Lewandowski traf zweimal, Serge Gnabry versenkte das Leder dreimal im Netz – und rührt auch auf Twitter mal wieder um:

Fünf Gegentore sind schon eine harte Nummer:

Nachvollziehbar, dass mancher nur froh ist, dass das Spiel vorbei ist:

Die Defensivleistung des VfB passe sich hervorragend an die Qualität des Rasens an, merkt ein Nutzer an:

Denn der gleicht dieser Tage eher einem Acker:

Manch einer sieht für den VfB Stuttgart keine Zukunft in der ersten Bundesliga:

Andere schauen aber lieber optimistisch in die Zukunft:

Am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) gastiert der VfB Stuttgart beim 1. FC Köln.

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten.