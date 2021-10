Twitter-Reaktionen zum VfB Stuttgart „11 Mavropanosse müsst ihr sein“

Mönchengladbach - Der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach haben sich am Samstag in der Bundesliga 1:1 getrennt. Die Gäste aus dem Schwabenland gingen zunächst durch ein strammes Mavropanos-Tor 1:0 in Führung, das Netz zeigte sich von dem sehenswerten Schuss aus 22 Metern verzückt. Kurz vor der Pause fiel der Ausgleich, beide Teams trennten sich am Ende mit einem Remis. Wir haben die Netzreaktionen zum Spiel auf Twitter gesammelt.