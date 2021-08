Twitter-Reaktionen zum Sieg des VfB Stuttgart Auftaktsieg? „Das ist nicht mehr mein VfB“

Stuttgart - Ein begeisternder VfB Stuttgart hat der SpVgg Greuther Fürth gleich zum Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga die Grenzen aufgezeigt. Die Schwaben fertigten den Aufsteiger bei hochsommerlichen Temperaturen am Samstag mit 5:1 (2:0) ab und setzten sich damit zumindest vorerst an die Tabellenspitze.