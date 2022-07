Twitter-Reaktionen zum DSDS-Aus „Die Absetzung kam mindestens acht Staffeln zu spät“

Für manchen Millennial war der DSDS-Samstag das Highlight der Woche, die Bettwäsche mit den Gesichtern von Klaws und Co. war in so manchem Kinderzimmer zu finden. Doch nach und nach ging es weniger um Musik, vielmehr um Belustigung und Unterhaltung. Nach Dieter Bohlens Ausscheiden aus der Jury stürzten die Quoten in der 19. Staffel ab. In der 20. Staffel, die im Frühjahr 2023 zu sehen sein wird, soll die Show-Legende zurückkommen. Doch: Danach soll Schluss sein, das hat RTL am Mittwoch bekannt gegeben.