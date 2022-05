Twitter-Reaktionen zum DFB-Pokal-Finale „Ob das 1:0 fair war?“

Die Fans des SC Freiburg wollten es so sehr. Am Ende hat trotzdem RB Leipzig das DFB-Pokal-Finale gewonnen – zum ersten Mal in der Geschichte des noch jungen Vereins. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann am Samstag in Berlin mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden.