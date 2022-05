Twitter-Reaktion zu VfB gegen 1. FC Köln „Ich glaube, ich höre gerade ganz Stuttgart schreien“

Was für ein Spiel! Beim letzten Spieltag der Bundesliga-Saison am Samstag war für den VfB Stuttgart noch alles drin: direkter Klassenerhalt, Verbleib auf dem Relegationsplatz und rein rechnerisch sogar der direkt Abstieg. Dank später Schützenhilfe von Borussia Dortmund und eines Treffers von VfB-Kapitän Wataru Endo in der 90. Minute machten die Schwaben das kleine Wunder des direkten Klassenerhalts perfekt und schickten Hertha BSC in die Relegation.